Informations pratiques

Chartres

Carte blanche à Gérard Rancinan Portraits Bicentenaire de la photographie

12 Rue de la Porte Cendreuse Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10

fin : 2027-05-09

Date(s) :

2027-04-10

Découvrez une sélection de portraits signés Gérard Rancinan, entre figures historiques, artistes et grands noms de la photographie.

Récompensé par six World Press Photo, Gérard Rancinan s’est illustré par ses portraits de personnalités charismatiques, parmi lesquelles Fidel Castro, Hosni Moubarak ou encore le pape Jean-Paul II. Il a également photographié de nombreux artistes et photographes, tels que Marc Riboud, Elliott Erwitt, Sebastião Salgado et Peter Lindbergh. À travers des formats intimistes, l’exposition invite à une rencontre privilégiée avec ces personnalités et à découvrir le regard singulier du photographe. .

12 Rue de la Porte Cendreuse Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Discover a selection of portraits by Gérard Rancinan, featuring historical figures, artists, and leading names in photography.

L’événement Carte blanche à Gérard Rancinan Portraits Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES