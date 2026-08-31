Informations pratiques

Chartres

Carte blanche à Gérard Rancinan Un petit homme dans un vaste monde & L’Absolu Bicentenaire de la photographie

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10

fin : 2027-05-09

Date(s) :

2027-04-10

Une exposition monumentale où photographie, installation et vidéo interrogent notre rapport au monde, au langage et à la quête d’absolu. Bicentenaire de la photographie

À travers les séries Un petit homme dans un vaste monde et L’Absolu , Gérard Rancinan explore les grandes questions qui traversent l’humanité. Labyrinthes, figures symboliques et fragments de métal deviennent les éléments d’un langage visuel évoquant la quête de sens et la construction de la pensée. Des œuvres photographiques monumentales, accompagnées d’installations d’écriture et vidéo, composent un univers immersif où la matière et les symboles dialoguent pour questionner notre quête d’absolu. .

2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

A monumental exhibition in which photography, installations, and video explore our relationship to the world, to language, and to the quest for the absolute. — The Bicentennial of Photography

L’événement Carte blanche à Gérard Rancinan Un petit homme dans un vaste monde & L’Absolu Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES