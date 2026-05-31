Carte blanche à l’Esä : exposition « Zone liminale : entre deux mondes » par Nouheïla Belazar 5 septembre – 3 octobre Médiathèque Andrée Chedid Nord

Entrée libre. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Depuis plusieurs années, la médiathèque Andrée Chedid et l’Esä (Ecole supérieure d’arts de Tourcoing) proposent au public l’exposition des travaux d’un étudiant à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

En 2026, c’est Nouheïla Belazar, étudiante en 5ème année, qui nous présente son travail dans une exposition en lien avec la saison Méditerranée 2026 de l’Institut français et la thématique « Patrimoine en danger » des Journées Européennes du Patrimoine.

Avec cette exposition intitulée « Zone liminale – entre deux mondes », Nouheïla Belazar explore les multiples strates qui nous traversent en tant qu’individus. L’artiste interroge l’identité, la transmission des héritages, ainsi que les points de tension et les fractures comme des espaces d’émergence pour de nouveaux imaginaires et possibles récits.

Ces œuvres visent à faire ressortir les émotions et l’histoire, en puisant son inspiration dans la mythologie, les récits collectifs et ses souvenirs personnels.

Ce travail s’articule autour de la sculpture et de l’installation, mêlant textile et métal, la dimension sonore venant parfois prolonger la présence des formes dans l’espace.

L’exposition est à découvrir à la médiathèque Andrée Chedid du samedi 5 septembre au samedi 3 octobre 2026.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Dans le cadre de la carte blanche offerte à l’Esä, des Journées Européennes du Patrimoine et de la saison Méditerranée, la médiathèque Andrée Chedid propose de découvrir le travail de Nouheïla Belazar

Nouheïla Belazar