Carte blanche à Riffs 70 pour ses 10 ans Moundrag +Red Cloud + Mesmaekers Joué-lès-Tours

Carte blanche à Riffs 70 pour ses 10 ans Moundrag +Red Cloud + Mesmaekers

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 19:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

L’émission RIFFS 70 de Radio Béton fête bientôt ses 10 ans ! Passerait-on alors aux années 80 ? Oh que non ! Un beau programme d’anniversaire avec 3 groupes dans le Club, intercalés de quiz sur le plateau radio de Béton !

Ce sont les locaux de Mesmaekers qui ouvrent les festivités trois frangins amoureux du rock, transis de mélodie, et chauds du live ! Un mur de son massif et hypnotique avec seulement deux instruments et deux voix ? Moundrag, c’est un duo sans guitare qui préfère laisser ses claviers hurler et sa batterie tonner. Formé en 2020, on ne quitte pourtant pas les 70s avec le quintet RED CLOUD porté par des riffs incisifs et une voix à la Janis Joplin. .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Radio Béton’s RIFFS 70 program will soon be celebrating its 10th anniversary! Could we be moving on to the 80s? Of course not! A great anniversary program with 3 bands in the Club, interspersed with quizzes on the Béton radio set!

