Carte blanche aux clubs photos chartrains Bicentenaire de la photographie Chartres
vendredi 1 janvier 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Carte blanche aux clubs photos chartrains Bicentenaire de la photographie
Place des Halles Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-01
fin : 2027-06-30
Date(s) :
2027-01-01
Quatre clubs de photographie chartrains partagent leur regard, leur passion et leur créativité à travers une exposition ouverte à tous.
Pour cette carte blanche, la Ville de Chartres invite quatre clubs à présenter librement leur pratique photographique. Argentique, numérique, macro, portrait ou paysage chacun dévoile son univers, ses techniques et sa manière de regarder le monde. Une exposition conviviale et accessible, placée sous le signe du partage et de la passion de l’image. .
Place des Halles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Four photography clubs in Chartres are sharing their perspectives, passion, and creativity through an exhibition open to everyone.
L’événement Carte blanche aux clubs photos chartrains Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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