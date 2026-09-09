Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes
jeudi 10 septembre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Carte Blanche – Bingo-Karaoké Jeudi 10 septembre, 21h00 Mystère Comedy Club Loire-Atlantique
Sur réservation + prix libre à la sortie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T21:00:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T21:00:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00
Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats.
On laisse les clés à notre barwoman !!! Liz organise la soirée Karaoké Bingo. Viens t’amuser avec tes copaines pendant cette soirée dans un cadre chaleureux et une scène pour performer comme les BTS.
Tarif : Réservation gratuite
Ouverture du bar à 18H
Mystère Comedy Club
9 rue Paré
44 000 NANTES
Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche »}]
Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. On laisse les clés à notre barwoman !!! Liz organise la soirée…
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