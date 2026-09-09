Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes

Informations pratiques

Carte Blanche – Bingo-Karaoké Jeudi 10 septembre, 21h00 Mystère Comedy Club Loire-Atlantique

Sur réservation + prix libre à la sortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T21:00:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T21:00:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00

Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats.

On laisse les clés à notre barwoman !!! Liz organise la soirée Karaoké Bingo. Viens t’amuser avec tes copaines pendant cette soirée dans un cadre chaleureux et une scène pour performer comme les BTS.

Tarif : Réservation gratuite

Ouverture du bar à 18H

Mystère Comedy Club

9 rue Paré

44 000 NANTES

Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche »}]

Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. On laisse les clés à notre barwoman !!! Liz organise la soirée…