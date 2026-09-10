Carte Blanche – Club Impro Club Mystère Comedy Club Nantes
vendredi 16 octobre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 19:00 – 21:00
Gratuit : non Sur réservation (5€) + prix libre à la sortie (soirée semi-pro Carte Blanche) Tout public
Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. Retrouvez des troupes ou des groupes d’improvisation nantais amateurs pendant 1 heure de spectacle improvisé toujours rien que pour vous ! On laisse les clés au collectif Club Impro Club. Un comedy club dédié à ll’improvisation. 3 humoristes créent un spectacle unique s’inspirant exclusivement du public. Tarif : 5 € + Prix libre Ouverture du bar à 18H Mystère Comedy Club 9 rue Paré 44 000 NANTES
Mystère Comedy Club Nantes 44000
https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche
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