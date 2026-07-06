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ALEXIS ELVIN AU CHAT NOIR Nantes

dimanche 30 août 2026 · AU CHAT NOIR · Nantes

ALEXIS ELVIN AU CHAT NOIR Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:30
Lieu
AU CHAT NOIR
Adresse
13 allée Duguay-Trouin, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-30 19:30 – 22:30
Gratuit : non  Tout public 

One Man Band Blues complet, combinant la guitare, le bottle neck, le chant, l’harmonica et la percussion avec les pieds, Alexis Elvin joue un répertoire qui s’inspire du blues du Delta jusqu’au blues-rock, en passant par le Chicago blues et le boom du blues anglais des années 60.Le concert sera suivi d’une jam blues, pour laquelle il faudra apporter son instrument, matériel d’amplification mis à dispo!https://www.youtube.com/@alexiselvin

AU CHAT NOIR Nantes 44000


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