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ALEXIS ELVIN AU CHAT NOIR Nantes
dimanche 30 août 2026 · AU CHAT NOIR · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-30 19:30 – 22:30
Gratuit : non Tout public
One Man Band Blues complet, combinant la guitare, le bottle neck, le chant, l’harmonica et la percussion avec les pieds, Alexis Elvin joue un répertoire qui s’inspire du blues du Delta jusqu’au blues-rock, en passant par le Chicago blues et le boom du blues anglais des années 60.Le concert sera suivi d’une jam blues, pour laquelle il faudra apporter son instrument, matériel d’amplification mis à dispo!https://www.youtube.com/@alexiselvin
AU CHAT NOIR Nantes 44000
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