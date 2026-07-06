ALEXIS ELVIN AU CHAT NOIR Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-30 19:30 – 22:30

Gratuit : non Tout public

One Man Band Blues complet, combinant la guitare, le bottle neck, le chant, l’harmonica et la percussion avec les pieds, Alexis Elvin joue un répertoire qui s’inspire du blues du Delta jusqu’au blues-rock, en passant par le Chicago blues et le boom du blues anglais des années 60.Le concert sera suivi d’une jam blues, pour laquelle il faudra apporter son instrument, matériel d’amplification mis à dispo!https://www.youtube.com/@alexiselvin

AU CHAT NOIR Nantes 44000



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