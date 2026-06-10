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Atelier bulles de détente Square Georges Méliès Nantes

Atelier bulles de détente Square Georges Méliès Nantes

Atelier bulles de détente Square Georges Méliès Nantes lundi 3 août 2026.

Lieu : Square Georges Méliès

Adresse : Rue Georges Méliès

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : gratuit Ateliers offerts sans réservation.Se présenter au RIG Malville à 14 heures

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-03 14:00 – 15:30
Gratuit : oui gratuit Ateliers offerts sans réservation.Se présenter au RIG Malville à 14 heures Adulte 

Un atelier pour apprendre à se relaxer, faire une pause, prendre un temps pour respirer, se faire plaisir, voir la vie du bon côté, prendre soin de soi, passer un bon moment ensembleAucune condition requise, se pratique assis ou deboutGoûter partagé en fin de séance

Square Georges Méliès Breil – Barberie Nantes 44100


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