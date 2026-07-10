Choeur d’Angers Nantes Opéra – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-12 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous inédit Après une saison intense et foisonnante, le Choeur d’Angers Nantes Opéra a désormais pour tradition de donner un ultime concert avant la pause estivale, spécialement pour le festival Aux heures d’été. Ce programme revisite les temps forts de la saison 2025-2026 à travers des oeuvres marquantes de Verdi, Offenbach, Falla, Bizet, et bien d’autres. Des oeuvres emblématiques du répertoire lyrique sont réunies pour offrir au public le plaisir de les (re)découvrir.Un concert généreux qui prolonge l’émotion et célèbre toute la richesse artistique du Choeur d’Angers Nantes Opéra. Durée : 1h Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été Concert dans l’allée des tulipiers du Jardin des Plantes (allée centrale)En cas de pluie : Repli dans la serre de l’Île aux Palmiers

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/



Afficher la carte du lieu Jardin des Plantes et trouvez le meilleur itinéraire

