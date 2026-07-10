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Choeur d’Angers Nantes Opéra – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

dimanche 12 juillet 2026 · Jardin des Plantes · Nantes

Choeur d’Angers Nantes Opéra – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Jardin des Plantes
Adresse
Rue Stanislas Baudry
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-12 18:30 – 19:30
Gratuit : oui  Tout public 

Rendez-vous inédit Après une saison intense et foisonnante, le Choeur d’Angers Nantes Opéra a désormais pour tradition de donner un ultime concert avant la pause estivale, spécialement pour le festival Aux heures d’été. Ce programme revisite les temps forts de la saison 2025-2026 à travers des oeuvres marquantes de Verdi, Offenbach, Falla, Bizet, et bien d’autres. Des oeuvres emblématiques du répertoire lyrique sont réunies pour offrir au public le plaisir de les (re)découvrir.Un concert généreux qui prolonge l’émotion et célèbre toute la richesse artistique du Choeur d’Angers Nantes Opéra. Durée : 1h Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été Concert dans l’allée des tulipiers du Jardin des Plantes (allée centrale)En cas de pluie : Repli dans la serre de l’Île aux Palmiers

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/


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