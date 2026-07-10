Choeur d’Angers Nantes Opéra – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes
dimanche 12 juillet 2026 · Jardin des Plantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-12 18:30 – 19:30
Gratuit : oui Tout public
Rendez-vous inédit Après une saison intense et foisonnante, le Choeur d’Angers Nantes Opéra a désormais pour tradition de donner un ultime concert avant la pause estivale, spécialement pour le festival Aux heures d’été. Ce programme revisite les temps forts de la saison 2025-2026 à travers des oeuvres marquantes de Verdi, Offenbach, Falla, Bizet, et bien d’autres. Des oeuvres emblématiques du répertoire lyrique sont réunies pour offrir au public le plaisir de les (re)découvrir.Un concert généreux qui prolonge l’émotion et célèbre toute la richesse artistique du Choeur d’Angers Nantes Opéra. Durée : 1h Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été Concert dans l’allée des tulipiers du Jardin des Plantes (allée centrale)En cas de pluie : Repli dans la serre de l’Île aux Palmiers
Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/
Afficher la carte du lieu Jardin des Plantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026