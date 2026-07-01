Eté 2026: les mamans prennent soin d’elles!, Maison de quartier des Confluences, Nantes

Informations pratiques

Eté 2026: les mamans prennent soin d’elles! Vendredi 10 juillet, 14h30 Maison de quartier des Confluences Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Rendez-vous 9h15 devant la maison des Confluences

Marche parents-enfants

LeLieuUtile/Ablawa/l’Annexe vous guident jusqu’aux bords de Sèvre avec les enfants ou pas (parcours poussette possible).

départ à 9h30, retoru prévu vers 11h30

Maison de quartier des Confluences 4 Place du Muguet Nantais, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/ete-2026-les-mamans-prennent-soin-delles-1782305763 »}]

Le Lieu Utile a prévu un petit programme sympa propice à la relaxation! Oui les mamans méritent de prendre soin d’elles!!! De belles propositions variées à la Maison des Confluences, Nantes-Sud. charge mentale atelier de paroles

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