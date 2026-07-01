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Les Estiludes – rue des Agenêts, Rue des Agenêts, Nantes

vendredi 10 juillet 2026 · Rue des Agenêts · Nantes

Les Estiludes – rue des Agenêts, Rue des Agenêts, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Rue des Agenêts
Adresse
rue des Agenêts, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Les Estiludes – rue des Agenêts Vendredi 10 juillet, 15h00 Rue des Agenêts Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00

Retrouvez-nous de 15h à 20h, rue des Agenêts, pour un après-midi placé sous le signe du jeu, de la découverte et de la convivialité !
La Sauce Ludique vous invite à partager de bons moments avec un espace entièrement dédié au jeu : jeux de société, jeux en bois, jeux de construction et un espace enfance pour le plaisir des plus jeunes.
Tout au long de l’après-midi, profitez également des animations proposées sur le site, avec un Café à l’abordage et des animations sportives, pour partager des moments de détente et de convivialité.
À 19h, laissez-vous emporter par un conte de Solène Wolfs, un instant de poésie et d’évasion pour clôturer cette journée.
On vous attend nombreux !

Rue des Agenêts rue des Agenêts, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
La Sauce Ludique vous donne rendez-vous le 10 juillet 2026 ! nantes nantes métropole

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