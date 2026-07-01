Les Estiludes – rue des Agenêts, Rue des Agenêts, Nantes

Informations pratiques

Les Estiludes – rue des Agenêts Vendredi 10 juillet, 15h00 Rue des Agenêts Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00

Retrouvez-nous de 15h à 20h, rue des Agenêts, pour un après-midi placé sous le signe du jeu, de la découverte et de la convivialité !

La Sauce Ludique vous invite à partager de bons moments avec un espace entièrement dédié au jeu : jeux de société, jeux en bois, jeux de construction et un espace enfance pour le plaisir des plus jeunes.

Tout au long de l’après-midi, profitez également des animations proposées sur le site, avec un Café à l’abordage et des animations sportives, pour partager des moments de détente et de convivialité.

À 19h, laissez-vous emporter par un conte de Solène Wolfs, un instant de poésie et d’évasion pour clôturer cette journée.

On vous attend nombreux !

Rue des Agenêts rue des Agenêts, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

La Sauce Ludique vous donne rendez-vous le 10 juillet 2026 ! nantes nantes métropole