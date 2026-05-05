Souffle Tzigane, Parc de la Meta, Nantes

Souffle Tzigane Vendredi 10 juillet, 14h30 Parc de la Meta Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00

À partir de 15h : Histoires à la volée : quelques petits récits pour les enfants du centre de loisirs de la META… et pour toutes celles et ceux qui passent.

À 17h30 : Scène ouverte : chacun est convié à monter sur scène pour dire une histoire, un poème, une chanson. Les participantes du stage Studio d’été sont particulièrement attendues…

À 18h : Contes féroces — avec Adrian Iordan et Anne-Gaël Gauducheau.

Nos contes et chansons d’enfance… ceux qu’on croit doux, familiers, rassurants — si on les regarde de plus près, ne le sont pas tant que ça. Sous le sucre, ça pique. On y croise la peur, le désir, la ruse, la perte — tout ce qui déborde.

L’accordéon d’Adrian s’en mêle, la parole s’y frotte, et les histoires retrouvent leur nerf.

à la BÊTE DE SCÈNE au parc de la META, rue de l’Étang, Nantes

ARTISTES : Adrian Iordan, Anne-Gaël Gauducheau, Balthazar Bodin

ET AUSSI, dès 14h30 : des livres, des tapis, des chaises longues pour se la couler douce.

ET BIEN SÛR à 19h : le lancer de couleurs !

Parc de la Meta rue de l’Étang, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://fb.me/e/45A0igndq »}]

Un souffle venu des routes, des montagnes et des forêts de Roumanie (et d’ailleurs). Spectacles, Farniente, été. contes musique

Adrian Iordan