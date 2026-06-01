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Couture : après-midi upcycling, Le 20 mille, Nantes

Couture : après-midi upcycling, Le 20 mille, Nantes

Couture : après-midi upcycling, Le 20 mille, Nantes vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Le 20 mille

Adresse : 20 Bd Jules Verne, Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif : 25€ pour les non adhérent·e·s 20€ pour les adhérent·e·s

Couture : après-midi upcycling 10 juillet et 19 août Le 20 mille Loire-Atlantique

25€ pour les non adhérent·e·s
20€ pour les adhérent·e·s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00

Niveau : débutant à intermédiaire (différents niveaux de difficultés)

Atelier ouvert à partir de 8 ans.
Les machines et les tissus sont à dispositions.
Possibilité de choisir différents projets en fonction du niveau de couture et de vos envies !

Pour agrémenter ce moment de convivialité, une boisson chaude ou froide vous sera offerte.

25€ pour les non adhérent·e·s
20€ pour les adhérent·e·s

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/couture-apres-midi-upcycling »}, {« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/couture-apres-midi-upcycling-1 »}]
Lors de cet atelier, (re)découvrez la couture et repartez avec vos créations ! couture nantes

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