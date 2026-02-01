PINS Point Information Nantes Solidaire RIG Malville Nantes
PINS Point Information Nantes Solidaire RIG Malville Nantes jeudi 19 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Animateur- AccueillantKarine FIGUIEL-BOUDAUD, Opératrice de territoireCamille FOUASSON, Travailleur socialCCAS de la Ville de Nantes
RIG Malville Nantes 44000
06 10 21 14 09
Afficher la carte du lieu RIG Malville et trouvez le meilleur itinéraire