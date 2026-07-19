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Les Initiations de tango gratuites de Madeleine Champ de Mars Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Maison de quartier Madeleine champ de mars · Nantes

Les Initiations de tango gratuites de Madeleine Champ de Mars Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
19:30
Lieu
Maison de quartier Madeleine champ de mars
Adresse
22 rue Emile Pehant, 44000 Nantes, 44000 Nantes
Ville
44262 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Gratuit sans réservation

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 19:30 – 22:00
Gratuit : oui Gratuit Gratuit sans réservation Adulte, Etudiant, En famille, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public, Jeune Public 

Immersion dans le tango argentin suivi d’un bal

Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes 44262
06 87 73 66 35


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