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Les Initiations de tango gratuites de Madeleine Champ de Mars Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Maison de quartier Madeleine champ de mars · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 19:30 – 22:00
Gratuit : oui Gratuit Gratuit sans réservation Adulte, Etudiant, En famille, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public, Jeune Public
Immersion dans le tango argentin suivi d’un bal
Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes 44262
06 87 73 66 35
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