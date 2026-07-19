Les Initiations de tango gratuites de Madeleine Champ de Mars Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 19:30 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit sans réservation Adulte, Etudiant, En famille, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public, Jeune Public

Immersion dans le tango argentin suivi d’un bal

Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes 44262

06 87 73 66 35



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