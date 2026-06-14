Balade contée Parc de Bottière-Chénaie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Jeune Public, En famille – Age minimum : 2 et Age maximum : 6

Au fil d’une balade, écoutez des histoires qui éveilleront les sens des enfants : toucher les feuilles, sentir les fleurs, écouter les oiseaux…Une aventure sensorielle et poétique à partager en famille.Départ de la médiathèque Floresca Guépin

Parc de Bottière-Chénaie Nantes 44305



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