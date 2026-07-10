Kamila Chants traditionnels – La cocotte solidaire La Cocotte Solidaire Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-12 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Tout public

« Yo no canto por cantar ni por tener buena voz » (« Je ne chante pas pour chanter, ni pour avoir une belle voix »), écrivait le poète et chanteur chilien Victor Jara. Cette phrase guide profondément le projet KAMILA.À travers sa voix, KAMILA raconte une histoire personnelle et universelle : celle d’une femme latino-américaine, chilienne, fille de l’exil, née à Budapest. Son répertoire est une traversée de ses racines, de la mémoire familiale et de la transmission. Elle interprète les chansons qui ont accompagné son enfance, celles que sa mère chantait durant l’exil, ainsi que celles que sa grand-mère lui a transmises, de l’autre côté de la cordillère des Andes.Ce concert est une invitation à découvrir les chants traditionnels d’Amérique latine dans toute leur richesse, leur émotion et leur force.Voir la programmation complète sur ????https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agendaSi vous souhaitez déjeuner à La Cocotte Solidaire avant le concert, pensez à réserver votre repas sur le site de La Cocotte Solidaire ou par téléphone au 06 51 49 20 82.

La Cocotte Solidaire Nantes 44000

06 51 49 20 82 https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation



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