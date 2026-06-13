Jam odonymes Quartier Chantenay – Bellevue – Croix Bonneau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-12 15:00 – 18:00

Gratuit : non 100% gratuite et ouverte à tous !Pour que la musique et les arts continuent de s’emparer des jardins et des rues, le collectif Odonymes vous offre l’accès, les boissons et de quoi grignoter. Pour faire vivre ce moment de partage, chacun peut contribuer à sa manière :Le Tarif « Grand Cœur » : Vous pouvez prêter un instrument pour la session, ou glisser une participation libre dans la cagnotte pour nous aider à financer les boissons et le grignotage du mois prochain.Le Tarif « Troc & Partage » : Vous avez apporté un paquet de gâteaux, une boisson à partager ou des accessoires artistiques ? Vous participez déjà à la magie et à la convivialité du moment !Le Tarif « Énergie & Talents » : Donnez-nous un coup de main pour installer la scène en plein air, aidez-nous pour le rangement, ou prenez des photos et vidéos pour immortaliser la jam et nourrir nos futures publications ! Tout public

Faisons vibrer l’espace public et les jardins ! Une fois par mois, rejoignez-nous pour une création collective en flux continu, dans une ambiance conviviale et intimiste. Amenez vos instruments, vos pas de danse, vos bulles de savon ou vos claquettes pour enrichir ce moment partagé.C’est gratuit, ouvert à tous, et on s’occupe des boissons et du grignotage ! Une fois par mois (100 % en extérieur) Le deuxième dimanche du mois à partir de 15h. Le lieu est dévoilé au minimum deux semaines avant l’événement. Dès 16 ans (et jusqu’à 116 ans). Ouvert à tous les genres et à toutes les formes de singularités ou de handicaps. Un moment artistique bienveillant où chaque sensibilité a sa place.

Quartier Chantenay – Bellevue – Croix Bonneau Nantes 44100

0666892208 https://artistes-odonymes.fr/



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