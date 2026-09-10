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Carte Blanche – D.A Mystère Comedy Club Nantes

vendredi 30 octobre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes

Carte Blanche – D.A Mystère Comedy Club Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Mystère Comedy Club
Adresse
9 rue paré, nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation (5€) + prix libre à la sortie (soirée semi-pro Carte Blanche)

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 19:00 – 20:15
Gratuit : non Sur réservation (5€) + prix libre à la sortie (soirée semi-pro Carte Blanche) Tout public 

Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. Retrouvez des troupes ou des groupes d’improvisation nantais amateurs pendant 1 heure de spectacle improvisé toujours rien que pour vous ! On laisse les clés au collectif D.A. Un collectif qui laisse le public tout choisir, les ambiances, les musiques, les histoires et les personnages. Vous faites partie intégrante du spectacle vous êtes les directeurs artistiques du spectacle. Tarif : 5 € + Prix libre Ouverture du bar à 18H Mystère Comedy Club 9 rue Paré 44 000 NANTES

Mystère Comedy Club Nantes 44000
https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche


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