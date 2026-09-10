Carte Blanche – D.A, Mystère Comedy Club, Nantes
vendredi 30 octobre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Carte Blanche – D.A Vendredi 30 octobre, 19h00 Mystère Comedy Club Loire-Atlantique
Sur réservation (5€) + prix libre à la sortie (soirée semi-pro Carte Blanche)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T19:00:00+01:00 – 2026-10-30T20:15:00+01:00
Fin : 2026-10-30T19:00:00+01:00 – 2026-10-30T20:15:00+01:00
Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. Retrouvez des troupes ou des groupes d’improvisation nantais amateurs pendant 1 heure de spectacle improvisé toujours rien que pour vous !
On laisse les clés au collectif D.A. Un collectif qui laisse le public tout choisir, les ambiances, les musiques, les histoires et les personnages. Vous faites partie intégrante du spectacle vous êtes les directeurs artistiques du spectacle.
Tarif : 5 € + Prix libre
Ouverture du bar à 18H
Mystère Comedy Club
9 rue Paré
44 000 NANTES
Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche »}]
Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. Retrouvez des troupes ou des groupes d’improvisation nantais… improvisation théâtrale comedy club Nantes
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