Carte Blanche – D.A, Mystère Comedy Club, Nantes

Informations pratiques

Carte Blanche – D.A Vendredi 30 octobre, 19h00 Mystère Comedy Club Loire-Atlantique

Sur réservation (5€) + prix libre à la sortie (soirée semi-pro Carte Blanche)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T19:00:00+01:00 – 2026-10-30T20:15:00+01:00

Fin : 2026-10-30T19:00:00+01:00 – 2026-10-30T20:15:00+01:00

Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. Retrouvez des troupes ou des groupes d’improvisation nantais amateurs pendant 1 heure de spectacle improvisé toujours rien que pour vous !

On laisse les clés au collectif D.A. Un collectif qui laisse le public tout choisir, les ambiances, les musiques, les histoires et les personnages. Vous faites partie intégrante du spectacle vous êtes les directeurs artistiques du spectacle.

Tarif : 5 € + Prix libre

Ouverture du bar à 18H

Mystère Comedy Club

9 rue Paré

44 000 NANTES

Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche »}]

Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. Retrouvez des troupes ou des groupes d’improvisation nantais… improvisation théâtrale comedy club Nantes