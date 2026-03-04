Carte blanche danse, Conservatoire de Nantes, Nantes

Carte blanche danse Samedi 14 mars, 15h00, 17h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit sur réservation. Billetterie en ligne 1 semaine avant l’événement.

Début : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T17:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:30:00+01:00

Les Cartes blanches DANSE font appel à la créativité des élèves danseurs du Conservatoire de Nantes : des plus jeunes aux plus avancés, ils proposent au public les formes chorégraphiques de leur invention.

Être danseur, c’est être interprète, mais aussi souvent être chorégraphe en créant son propre langage. C’est cet esprit de recherche et d’expression personnelle que les cartes blanches cherchent à développer chez les élèves. Souvent en solo, duo ou trio, ces présentations peuvent aussi inclure des pièces collectives.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

© JM Meunier