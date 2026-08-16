Informations pratiques

Chartres

Carte blanche de danse du Conservatoire

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-02-06 14:30:00

fin : 2027-02-06 15:30:00

Date(s) :

2027-02-06

Rendez-vous maintenant incontournables de la saison, les cartes blanches au musée des Beaux-arts sont des moments très attendus qui mettent en avant les élèves les plus avancés du conservatoire, en danse, musique, chant lyrique et chœurs.

Venez découvrir des styles et formations d’une grande variété solistes, ensembles de musique de chambre, chœurs d’enfants et d’adultes, opéra, mélodie, danseurs classiques et contemporains… En partenariat avec le Musée des Beaux-arts de Chartres. .

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Now considered must-see events of the season, the “cartes blanches” at the Musée des Beaux-Arts are highly anticipated occasions that showcase the conservatory’s most advanced students in dance, music, opera, and choral performance.

L’événement Carte blanche de danse du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-08-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES