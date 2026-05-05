Carte Blanche de la Cie Echos Tangibles à Lilas en Scène, Lilas en scène, Les Lilas

Carte Blanche de la Cie Echos Tangibles à Lilas en Scène Jeudi 28 mai, 19h00 Lilas en scène Seine-Saint-Denis

Entrée libre sur réservation par mail ou téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00

Le jeudi 28 mai à 19h, la compagnie Echos Tangibles vous invite à une soirée festive autour de propositions artistiques variées (lectures, performances, écoutes de podcasts…) dans le cadre de Lilas en Scène.

Vous pourrez entre autres assister à une lecture-performance de “Cheval ou l’histoire d’un roi moche (hyper moche)”, la prochaine création jeune public de la compagnie, avec musique et dispositif vidéo en direct.

Rendez-vous à Lilas en Scène le jeudi 28 mai à 19h – 23 bis rue Chassagnolle aux Lilas.

La compagnie est en résidence artistique aux Lilas en 2026 en partenariat avec Lilas en scène et le département de Seine-Saint-Denis.

Lilas en scène 23b rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@echos-tangibles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 95 79 02 52 »}]

Cie Echos Tangibles – Sandrine NICOLAS Jeune public Lecture

Guillaume Ison