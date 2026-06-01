Carte blanche Les Apéros du 4-5 Plateau du Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Carte blanche Les Apéros du 4-5

Mardi 23 juin 2026 de 18h30 à 23h.

Mardi 7 juillet 2026 de 18h30 à 23h.

Mardi 28 juillet 2026 de 18h30 à 23h.

Mardi 4 août 2026 de 18h30 à 23h.

Mardi 25 août 2026 de 18h30 à 23h. Plateau du Parc Longchamp Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-06-23 2026-07-07 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-25

Le Makeda et Marsatac vous donnent rendez-vous au Parc Longchamp avec cinq apéros festifs de musiques actuelles et d’electro !

Avis aux amateurs de musiques électroniques et actuelles !



Dans le cadre de l’Été Marseillais, la Mairie des 4ᵉ & 5ᵉ arrondissements investit le plateau du Parc Longchamp avec les Apéros du 4-5 !



Cinq rendez-vous festifs à ne pas manquer, proposés par le Makeda (et le Festival Marsatac le 4 août) pour faire vibrer vos débuts de soirée d’été.



► Mardi 23 juin (Makeda) Carte blanche à Blaisy Records Blasta Collective (live) et Hasseb Iqbal (DJ set)

Le Blaisy Records Crew, composé d’amis de longue date réunis par une passion commune pour la musique, proposera des sélections éclectiques et évolutives, dans une ambiance chaleureuse et fédératrice. À leurs côtés, le DJ et curateur londonien Haseeb Iqbal embarquera le public dans un voyage musical singulier, entre influences multiples et explorations sonores.



La soirée se poursuivra avec BLASTA Collective, formation marseillaise de sept musiciens mêlant funk, rock, électro et influences afro. Porté par une énergie débordante et un premier EP pensé pour la scène, le collectif promet un concert aussi généreux que dansant.





► Mardi 7 juillet (Makeda) Marsoli Marseille Napoli avec Cultur’al Massilia (live + dj set)

► Mardi 28 juillet (Makeda) Baby Sharon (live) + Dj set

► Mardi 4 août 2026 (Marsatac) programmation en cours

► Mardi 25 août (Makeda) Zar Electrik + Dj set



+ d’infos à venir .

Plateau du Parc Longchamp Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 28 92 22 culture45@marseille.fr

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English :

Makeda and Marsatac invite you to Parc Longchamp for five festive after-parties featuring contemporary music and electronic beats!

L’événement Carte blanche Les Apéros du 4-5 Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille