Tremplin Sport Vacances de Printemps Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Tremplin Sport Vacances de Printemps

Du mardi 14 au vendredi 17 avril 2026 de 13h30 à 16h30.

Du mardi 21 au vendredi 24 avril 2026 de 13h30 à 16h30. En plein air, dans des parcs et autres lieux de pratiques sportives à Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 13:30:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21

Le dispositif Tremplin Sport est une opération de sensibilisation, de démonstration et d’incitation du jeune public à la pratique sportiveEnfants

Un dispositif gratuit de pratique sportive encadrée pour les 6-14 ans

Ce dispositif vise à sensibiliser et encourage la pratique sportive à travers des activités sportives variées. Gratuit et ouvert à tous, il offre une initiation ludique et encadrée à différentes disciplines sportives.



Les pratiquants souhaitant poursuivre leur expérience pourront être orientés vers des structures locales pour une pratique régulière et encadrée.



Exemples d’activités proposées selon les lieux



escalade,

roller,

tir à l’arc soft,

boxe éducative,

hockey,

rugby,

double dutch…



Des sites de pratique répartis sur l’ensemble du territoire marseillais

Les activités se déroulent sur des équipements sportifs multi-sports situés au cœur des zones d’habitations concentrées ou autres terrains permettant la pratique sportive (parcs arborés, plateaux sportifs, esplanade…)



► Informations pratiques et modalités de participation



– Inscription gratuite sur place. Il suffit de se présenter sur le lieu d’activité à la date choisie. Une autorisation parentale sera à remplir sur place.

– Groupes et structures inscription préalable obligatoire via l’adresse tremplinsportcontact@marseille.fr

– Le matériel nécessaire à la pratique sera fourni.

– Il est recommandé d’avoir une tenue de sport (chaussures fermées notamment).

– Le programme propose une découverte multi-activités les encadrants adaptent les disciplines en fonction des participants présents et, si nécessaire, selon les conditions météorologiques.



Les rendez-vous Tremplin Sport pour les vacances de printemps



– Mardi 14 avril de 13h30 à 16h30 CSM Pape DIOUF, 3-5 rue Korsec (1er)

– Mercredi 15 avril de 13h30 à 16h30 Plaine des Sports et des Loisirs Busserine, boulevard Charles MATTEI (14e)

– Jeudi 16 avril de 13h30 à 16h30 Stade Ernest ROUVIER, 16 avenue de la Barquière (9e)

– Vendredi 17 avril de 13h30 à 16h30 Plateau sportif SEVAN, 54 boulevard de Compostelle (12e)

– Mardi 21 avril de 13h30 à 16h30 Plateau sportif VERNAZZA, 5 rue Jean-Jacques Vernazza (16e)

– Mercredi 22 avril de 13h30 à 16h30 Stade CHARPENTIER, 4-12 boulevard Féraud (3e)

– Jeudi 23 avril de 13h30 à 16h30 Stade FLOTTE, rue Auguste Marin (8e)

– Vendredi 24 avril de 13h30 à 16h30 Plateau sportif Vallier, 20 boulevard Françoise Duparc (4e) .

En plein air, dans des parcs et autres lieux de pratiques sportives à Marseille Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tremplin Sport scheme is designed to raise awareness, demonstrate and encourage young people to take up sport

L’événement Tremplin Sport Vacances de Printemps Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Ville de Marseille