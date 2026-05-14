Route 70 avec Jean Gomez, Alain Chiarazzo , Etienne Jesel Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Route 70 avec Jean Gomez, Alain Chiarazzo , Etienne Jesel

Jeudi 28 mai 2026 à partir de 20h30. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le Club 27 est une petite salle de concert quartier Longchamp, qui accueille des concerts jazz, blues, folk, rock et musique du monde.

Le Club 27 accueille un concert blues and jazz, Route 70 avec Jean Gomez, Alain Chiarazzo , Etienne Jesel. .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12 hocquetnath@yahoo.fr

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English :

Club 27 is a small concert hall in the Longchamp district, hosting jazz, blues, folk, rock and world music concerts.

L’événement Route 70 avec Jean Gomez, Alain Chiarazzo , Etienne Jesel Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille