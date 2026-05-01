Jérémie Setton Délais et autres courants d’air Galerie Château de Servières Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Jérémie Setton Délais et autres courants d’air

Samedi 16 mai 2026 de 11h à 19h.

Vernissage des expositions du Château de Servières.

Du 19/05 au 04/07/2026 tous les jours de 14h à 18h.

Le Château de Servières est ouvert au public du mardi au samedi, de 14h à 18h. Galerie Château de Servières 19 Boulevard Boisson Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-19

Dans le cadre du festival PAC (Provence Art Contemporain), le Château de Servières présente du 16.05 au 04.07.2026, du mardi au samedi, de 14:00 à 18:00 l’exposition personnelle de l’artiste Jérémie Setton, Délais et autres courants d’air.

Les œuvres de Jérémie Setton sont habitées de formes aux existences ténues, placées au seuil du visible, qui ne coïncident jamais pleinement avec leur présence. Avec un regard scrutateur, hypersensible aux phénomènes et aux apparences, l’artiste déplace le réel et questionne les frontières entre les médiums. Ses peintures sont des installations précaires et troublantes, ses dessins interrogent la fragilité des images d’archives, ses volumes agissent comme des photographies, ses vidéos captent des moments graphiques ou picturaux.



– Possibilité de bénéficier gratuitement d’une visite personnalisée de l’exposition avec le médiateur culturel du Château de Servières .

Galerie Château de Servières 19 Boulevard Boisson Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 26 94 28 bureau@chateaudeservieres.org

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English :

As part of the PAC (Provence Art Contemporain) festival, Château de Servières presents artist Jérémie Setton’s solo exhibition Délais et autres courants d’air from 16.05 to 04.07.2026, Tuesday to Saturday, 2:00 to 6:00 pm.

L’événement Jérémie Setton Délais et autres courants d’air Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille