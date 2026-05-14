Concert Zaman Trio Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes Marseille 4e Arrondissement
Concert Zaman Trio Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes Marseille 4e Arrondissement vendredi 29 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Concert Zaman Trio
Vendredi 29 mai 2026 de 20h30 à 22h30. Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Hommage à l’âge d’or e la musique arabe classique
La musique arabe classique est bien plus qu’un art c’est une mémoire vivante.
Zaman trio revisite ce répertoire avec une approche acoustique raffinée, centrée sur l’essentiel la voix, le souffle, le rythme, la poésie.
Hind Chraïbi chant soliste
Oussama Bounawass Oud
Nicolas Derolin percussions
Ouverture du Comptoir 19h30. pour déguster une assiette poly saveurs et boire un verre .
Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 74 04 95
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English :
A tribute to the golden age of classical Arab music
L’événement Concert Zaman Trio Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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