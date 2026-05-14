Concert Zaman Trio Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Concert Zaman Trio

Vendredi 29 mai 2026 de 20h30 à 22h30. Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Hommage à l’âge d’or e la musique arabe classique

La musique arabe classique est bien plus qu’un art c’est une mémoire vivante.



Zaman trio revisite ce répertoire avec une approche acoustique raffinée, centrée sur l’essentiel la voix, le souffle, le rythme, la poésie.



Hind Chraïbi chant soliste

Oussama Bounawass Oud

Nicolas Derolin percussions



Ouverture du Comptoir 19h30. pour déguster une assiette poly saveurs et boire un verre .

Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 74 04 95

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English :

A tribute to the golden age of classical Arab music

L’événement Concert Zaman Trio Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille