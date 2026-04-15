le bureau des monstres L’Antidote Marseille 4e Arrondissement
le bureau des monstres L’Antidote Marseille 4e Arrondissement dimanche 17 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
le bureau des monstres
Dimanche 17 mai 2026 à partir de 11h. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le théâtre de l’Antidote présente Le bureau des montres , un spectacle enfant à partir de 5 ans !Enfants
Mélusine, la cheffe du Bureau des monstres, une institution vieille de 400 ans doit trouver une solution pour ne pas mettre la clef sous la porte.
Ses monstres, tout aussi vieux, sont au chômage car les enfants n’ont plus peur de rien à notre époque !
Elle lance un appel aux enfants les plus intrépides et les plus inventifs en matière de bêtises pour redonner confiance à ses monstres.
Ceux qui accepteront son invitation sauront-ils transmettre leurs savoirs aux monstres ? .
L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 20 24 58 elodie.antidote@gmail.com
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English :
Théâtre de l’Antidote presents Le bureau des montres , a children’s show for ages 5 and up!
L’événement le bureau des monstres Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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