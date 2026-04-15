Divorcés au premier regard L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Divorcés au premier regard

Samedi 16 mai 2026 à partir de 21h15. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:15:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’Antidote propose le spectacle Divorcés au premier regard , une comédie de Franckie Charras

7 ans de mariage… 7 ans de trop !

Agnès et François, quadras bien avancés, sont ensemble depuis 7 ans, et rien ne va plus !

Ils décident de faire un bilan pour comprendre ce qui a raté.



Lui, c’est François, un peu beauf’, fan de l’OM.

Elle, c’est Agnès, plutôt intello féministe, au fort caractère.

Ils étaient faits pour se rencontrer mais surtout… pour divorcer !



Si vous êtes en couple, certaines situations vont vous parler !

Si vous êtes célibataire, vous aurez envie de le rester !

Tout y passe le sexe, la famille, la belle-famille, les sites de rencontre, les ex…



Une comédie déjantée sur les couples. Attention aux oreilles chastes.



Auteur(s) Franckie Charras

Artiste(s) Sandrine Galliano, Mathieu Labrouche

Mise en scène Franckie Charras .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 20 24 58 elodie.antidote@gmail.com

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English :

L’Antidote presents Divorcés au premier regard , a comedy by Franckie Charras

L’événement Divorcés au premier regard Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille