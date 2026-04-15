Divorcés au premier regard L’Antidote Marseille 4e Arrondissement
Divorcés au premier regard L’Antidote Marseille 4e Arrondissement samedi 16 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Divorcés au premier regard
Samedi 16 mai 2026 à partir de 21h15. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:15:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’Antidote propose le spectacle Divorcés au premier regard , une comédie de Franckie Charras
7 ans de mariage… 7 ans de trop !
Agnès et François, quadras bien avancés, sont ensemble depuis 7 ans, et rien ne va plus !
Ils décident de faire un bilan pour comprendre ce qui a raté.
Lui, c’est François, un peu beauf’, fan de l’OM.
Elle, c’est Agnès, plutôt intello féministe, au fort caractère.
Ils étaient faits pour se rencontrer mais surtout… pour divorcer !
Si vous êtes en couple, certaines situations vont vous parler !
Si vous êtes célibataire, vous aurez envie de le rester !
Tout y passe le sexe, la famille, la belle-famille, les sites de rencontre, les ex…
Une comédie déjantée sur les couples. Attention aux oreilles chastes.
Auteur(s) Franckie Charras
Artiste(s) Sandrine Galliano, Mathieu Labrouche
Mise en scène Franckie Charras .
L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 20 24 58 elodie.antidote@gmail.com
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English :
L’Antidote presents Divorcés au premier regard , a comedy by Franckie Charras
L’événement Divorcés au premier regard Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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