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Divorcés au premier regard L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Divorcés au premier regard L’Antidote Marseille 4e Arrondissement samedi 16 mai 2026.

Lieu : L'Antidote

Adresse : 132 Boulevard de la Blancarde

Ville : 13004 Marseille 4e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 21:15:00

Tarif : 10.95 10.95

Marseille 4e Arrondissement

Divorcés au premier regard

Samedi 16 mai 2026 à partir de 21h15. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:15:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

L’Antidote propose le spectacle Divorcés au premier regard , une comédie de Franckie Charras
7 ans de mariage… 7 ans de trop !
Agnès et François, quadras bien avancés, sont ensemble depuis 7 ans, et rien ne va plus !
Ils décident de faire un bilan pour comprendre ce qui a raté.

Lui, c’est François, un peu beauf’, fan de l’OM.
Elle, c’est Agnès, plutôt intello féministe, au fort caractère.
Ils étaient faits pour se rencontrer mais surtout… pour divorcer !

Si vous êtes en couple, certaines situations vont vous parler !
Si vous êtes célibataire, vous aurez envie de le rester !
Tout y passe le sexe, la famille, la belle-famille, les sites de rencontre, les ex…

Une comédie déjantée sur les couples. Attention aux oreilles chastes.

Auteur(s) Franckie Charras
Artiste(s) Sandrine Galliano, Mathieu Labrouche
Mise en scène Franckie Charras   .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 20 24 58  elodie.antidote@gmail.com

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English :

L’Antidote presents Divorcés au premier regard , a comedy by Franckie Charras

L’événement Divorcés au premier regard Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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