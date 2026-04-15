Le casting de ma vie L’Antidote Marseille 4e Arrondissement
Le casting de ma vie L’Antidote Marseille 4e Arrondissement dimanche 17 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Le casting de ma vie
Dimanche 17 mai 2026 à partir de 18h. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le casting de ma vie un spectacle comique à l’Antidote !
Elle veut devenir Beyoncé, mais c’est la Tuche du quartier !
Stella, une rêveuse en quête de succès, Franck un producteur cynique véreux. Une nuit bloqués dans un bureau un cocktail explosif pour une soirée d’enfer. Elle vient passer le casting de sa vie, pour lui ce sera la pire nuit de sa carrière !
Tout les oppose, et Frank compte bien se débarrasser rapidement de cette candidate envahissante, mais rien ne se passera comme prévu un huis clos à l’humour mordant, d’aventures en quiproquos et aux rebondissements surprenants.
Elle va lui gâcher sa soirée… Pas la vôtre ! .
L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 20 24 58 elodie.antidote@gmail.com
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English :
Le casting de ma vie a comedy show at l’Antidote!
L’événement Le casting de ma vie Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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