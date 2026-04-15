Sexe, mensonge et casting L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Sexe, mensonge et casting

Du jeudi 14 au vendredi 15 mai 2026 à partir de 21h15. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 21:15:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-14

Sexe, mensonge et casting , une comédie de Franckie Charras au théâtre de l’Antidote à Marseille.

Patrick, producteur de cinéma, finalise son nouveau film.



Une jeune femme débarque pour auditionner, alors que le casting est bouclé. Patrick tente toutefois de la séduire, quitte à mentir et enchaîner les quiproquos, avec la complicité plus ou moins volontaire de son pote Jean-Louis.



Françoise, la femme et associée de Patrick, veille au grain.



Auteur(s) Franckie Charras

Artiste(s) Marion Chiappe, Guylaine Secchi, Tibo Van Hlto, Mathieu Labrouche

Mise en scène Mathieu Labrouche .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 20 24 58 elodie.antidote@gmail.com

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English :

Sexe, mensonge et casting , a comedy by Franckie Charras at the Théâtre de l’Antidote in Marseille.

L’événement Sexe, mensonge et casting Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille