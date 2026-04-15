Sexe, mensonge et casting L’Antidote Marseille 4e Arrondissement
Sexe, mensonge et casting L’Antidote Marseille 4e Arrondissement jeudi 14 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Sexe, mensonge et casting
Du jeudi 14 au vendredi 15 mai 2026 à partir de 21h15. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 21:15:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-14
Sexe, mensonge et casting , une comédie de Franckie Charras au théâtre de l’Antidote à Marseille.
Patrick, producteur de cinéma, finalise son nouveau film.
Une jeune femme débarque pour auditionner, alors que le casting est bouclé. Patrick tente toutefois de la séduire, quitte à mentir et enchaîner les quiproquos, avec la complicité plus ou moins volontaire de son pote Jean-Louis.
Françoise, la femme et associée de Patrick, veille au grain.
Auteur(s) Franckie Charras
Artiste(s) Marion Chiappe, Guylaine Secchi, Tibo Van Hlto, Mathieu Labrouche
Mise en scène Mathieu Labrouche .
L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 20 24 58 elodie.antidote@gmail.com
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English :
Sexe, mensonge et casting , a comedy by Franckie Charras at the Théâtre de l’Antidote in Marseille.
L’événement Sexe, mensonge et casting Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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