Vide grenier solidaire Toit à Moi Marseille Tiers-Lab des Transitions Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Vide grenier solidaire Toit à Moi Marseille

Samedi 6 juin 2026 de 9h30 à 14h30. Tiers-Lab des Transitions 15 Bd Leglize Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 14:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le vide grenier aura lieu au Tiers Lab des Transitions à Marseille, dans le cadre de la journée Samedi Bien , organisée en partenariat avec Benenova. Tout au long de la journée, des temps de sensibilisation autour du sans-abrisme.

Le vide grenier aura lieu le samedi 6 juin 2026 de 8h30 à 15h Au Tiers Lab des Transitions, dans le cadre de la journée Samedi Bien , organisée en partenariat avec Benenova.

Tout au long de la journée, des temps de sensibilisation autour du sans-abrisme seront proposés.





Cet événement a plusieurs objectifs



– récolter des fonds pour financer l’achat du 5ᵉ appartement de Toit à Moi Marseille, afin d’accompagner de nouvelles personnes vers un logement durable

– donner une seconde vie aux objets et promouvoir le réemploi

– sensibiliser au développement durable et à l’économie circulaire

– faire connaître les actions de Toit à Moi Marseille

– créer un moment convivial de rencontre entre habitant·es, bénévoles, personnes accompagnées





Les emplacements sont proposés en prix libre, avec une participation conseillée entre 15 et 20€. Chacun.e contribue selon ses moyens et ses envies. Si vous le souhaitez, vous pourrez également reverser une partie de vos ventes à l’association. Il n’y a aucune obligation de participation votre présence fait déjà vivre cet événement solidaire.





Inscription en tant qu’exposant via le formulaire suivant https://framaforms.org/inscription-au-vide-grenier-solidaire-toit-a-moi-marseille-1777373681 .

Tiers-Lab des Transitions 15 Bd Leglize Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tam-marseille@toitamoi.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The garage sale will take place at the Tiers Lab des Transitions in Marseille, as part of the Samedi Bien day, organized in partnership with Benenova. Throughout the day, we’ll be raising awareness about homelessness.

L’événement Vide grenier solidaire Toit à Moi Marseille Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille