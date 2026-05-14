Un micro pour 2 avec Fab et Seb Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Un micro pour 2 avec Fab et Seb

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Club 27 est une petite salle de spectacle du quartier Longchamp, qui accueille des concerts, des spectacles et des expositions.

Venez rire au Club 27 avec Fab et Seb, pour un spectacle de stand up. .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12 hocquetnath@yahoo.fr

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English :

Club 27 is a small venue in the Longchamp district, hosting concerts, shows and exhibitions.

L’événement Un micro pour 2 avec Fab et Seb Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille