Dérive Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement vendredi 29 mai 2026.

Dérive

Du vendredi 29 au samedi 30 mai 2026 de 20h30 à 21h40.

Dimanche 31 mai 2026 de 16h à 17h10. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 12 EUR

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:10:00

2026-05-29 2026-05-31

Après des années à travailler sans reconnaissance, Vadim et Redford, ont eu un succès inattendu avec leur morceau “Le Coude”. Maintenant, désireux de poursuivre ce succès, ils se lancent dans une aventure pour créer leur prochain album. Une aventure un peu folle, un peu naïve même, en mer, navigant à l’ancienne, seuls au milieu des flots.



Le départ est de bonne augure, cependant les conflits et les dangers guettent. Leur équipage à deux doit apprendre à naviguer dans ces eaux troubles entre monstres marins et orages apocalyptiques, sans y laisser ni la vie, ni leur amitié. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

After years of unrecognized work, Vadim and Redford had an unexpected success with their song ?Le Coude? Now, keen to build on this success, they are embarking on an adventure to create their next album.

German :

Nachdem sie jahrelang ohne Anerkennung gearbeitet hatten, hatten Vadim und Redford einen unerwarteten Erfolg mit ihrem Song « Le Coude ». Nun wollen sie an diesen Erfolg anknüpfen und stürzen sich in ein Abenteuer, um ihr nächstes Album zu kreieren.

Italiano :

Dopo anni di lavoro senza riconoscimenti, Vadim e Redford hanno ottenuto un successo inaspettato con la loro canzone « Le Coude ». Ora, desiderosi di costruire su quel successo, si stanno imbarcando in un’avventura per creare il loro prossimo album.

Espanol :

Tras años de trabajo sin reconocimiento, Vadim y Redford tuvieron un éxito inesperado con su canción « Le Coude ». Ahora, deseosos de aprovechar ese éxito, se embarcan en una aventura para crear su próximo álbum.

