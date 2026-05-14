Tribute to Creedence Clearwater Revival Club 27 Marseille 4e Arrondissement
Tribute to Creedence Clearwater Revival Club 27 Marseille 4e Arrondissement samedi 30 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Tribute to Creedence Clearwater Revival
Samedi 30 mai 2026 à partir de 20h. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Club 27 est une petite salle de concert quartier Longchamp, qui accueille des concerts jazz, blues, folk, rock et musique du monde.
Tribute to Creedence Clearwater Revival avec Bernard Fratti, Yoann Colomb, Antoine Wacongne et Lucas Sferlazzo. .
Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12 hocquetnath@yahoo.fr
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English :
Club 27 is a small concert hall in the Longchamp district, hosting jazz, blues, folk, rock and world music concerts.
L’événement Tribute to Creedence Clearwater Revival Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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