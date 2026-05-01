Sortie nature Flore du massif de la Nerthe (Rove) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Sortie nature Flore du massif de la Nerthe (Rove)

Samedi 23 mai 2026.

Journée. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les sorties nature du Muséum c’est l’occasion de découvrir et apprendre à identifier la flore et la petite faune de notre département. C’est gratuit sur pré-inscription.

Entre flore messicole et plantes la garrigue, cette sortie botanique se propose de vous faire découvrir la diversité végétale des collines du Rove.



Animée par la Société Linnéenne de Provence et le Muséum de Marseille.



• Sortie gratuite sur pré-inscription obligatoire 04 91 14 59 55 museum-publics@marseille.fr

• Pour le public individuel adultes et jeunes à partir de 12 ans

• Places limitées (2 inscriptions maximum par réservation)

• Transport sur le lieu de rendez-vous à la charge des participants. .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Museum’s nature outings: an opportunity to discover and learn to identify the flora and fauna of our department. Free with pre-registration.

L’événement Sortie nature Flore du massif de la Nerthe (Rove) Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Ville de Marseille