Carte Blanche – Les complices Mystère Comedy Club Nantes
vendredi 13 novembre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 19:00 – 20:20
Gratuit : non Sur réservation (5€) + prix libre à la sortie (soirée semi-pro Carte Blanche) Tout public
Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. Retrouvez des troupes ou des groupes d’improvisation nantais amateurs pendant 1 heure de spectacle improvisé toujours rien que pour vous ! On laisse les clés au collectif Les complices. Une compagnie d’improvisation à la recherche des énigmes et des mystères. Tarif : 5 € + Prix libre Ouverture du bar à 18H Mystère Comedy Club 9 rue Paré 44 000 NANTES
Mystère Comedy Club Nantes 44000
https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche
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