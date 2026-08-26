Carte Blanche – Les complices Mystère Comedy Club Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 19:00 – 20:20

Gratuit : non Sur réservation (5€) + prix libre à la sortie (soirée semi-pro Carte Blanche) Tout public

Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. Retrouvez des troupes ou des groupes d’improvisation nantais amateurs pendant 1 heure de spectacle improvisé toujours rien que pour vous ! On laisse les clés au collectif Les complices. Une compagnie d’improvisation à la recherche des énigmes et des mystères. Tarif : 5 € + Prix libre Ouverture du bar à 18H Mystère Comedy Club 9 rue Paré 44 000 NANTES

Mystère Comedy Club Nantes 44000

https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche



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