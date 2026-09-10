Carte Blanche – Les Lutins givrés Mystère Comedy Club Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 19:00 – 20:15
Gratuit : non Entrée gratuite (soirée amateur Carte Blanche) Tout public
Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. On laisse les clés à la troupe d’improvisation Les lutins givrés ! Une troupe amateure d’improvisation nantaise. Laissez vous transportez dans leur univers absurde et fantastique. Tarif : Réservation gratuite Ouverture du bar à 18H Mystère Comedy Club 9 rue Paré 44 000 NANTES
Mystère Comedy Club Nantes 44000
https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche
Afficher la carte du lieu Mystère Comedy Club et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026