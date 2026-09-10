Carte Blanche – Les Lutins givrés Mystère Comedy Club Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 19:00 – 20:15

Gratuit : non Entrée gratuite (soirée amateur Carte Blanche) Tout public

Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. On laisse les clés à la troupe d’improvisation Les lutins givrés ! Une troupe amateure d’improvisation nantaise. Laissez vous transportez dans leur univers absurde et fantastique. Tarif : Réservation gratuite Ouverture du bar à 18H Mystère Comedy Club 9 rue Paré 44 000 NANTES

Mystère Comedy Club Nantes 44000

https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche



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