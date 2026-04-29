Carte blanche Sororo-Club Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Carte blanche Sororo-Club

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Carte Blanche Sororo-Club

Almond Butyl (live) + Melanin (live hybride) Mila Necchella (dj set)à l’Espace Julien Marseille

Moitié d’Agar Agar, Amande Bultheel produit aussi en solo depuis plusieurs années des morceaux de musique électronique. Avec deux EP sous l’alias Basic Human, un LP sous le nom Armand Bultheel ou des minis pressages cassette plus confidentiels, elle explore et expérimente la musique dance, l’electronica ou l’ambient, munie de synthétiseurs analogiques et autres curiosités sonores, parfois trouvées, parfois inventées.



3 ans après une série de berceuses adressées à son ordinateur, elle revient donc avec un second LP Natural Idol , comme une ode étrange et mélancolique à la nature et aux êtres qui la font vivre. Résolument plus dansant, ce projet est aussi composé de voix de synthèse, interprétées en concert par la voix transformée d’Amande.



Le projet résonne comme une nouvelle lecture de la musique pour plantes, cette fois dans un périple dansant sous acide guidé par l’énergie solaire de la rythmique 2-steps.



Les paroles imperceptibles se dévoilent légèrement et Almond Butyl invente son propre langage. On ouvre les yeux sur ce qui se meut devant nous, ce qui vole au loin et ce qui grouille sous nos pieds. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

Carte Blanche Sororo-Club

Almond Butyl (live) + Melanin (live hybrid) Mila Necchella (dj set)at Espace Julien Marseille

L’événement Carte blanche Sororo-Club Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille