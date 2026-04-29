Carte blanche Sororo-Club Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
Carte blanche Sororo-Club Espace Julien Marseille 6e Arrondissement mercredi 13 mai 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Carte blanche Sororo-Club
Mercredi 13 mai 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Carte Blanche Sororo-Club
Almond Butyl (live) + Melanin (live hybride) Mila Necchella (dj set)à l’Espace Julien Marseille
Moitié d’Agar Agar, Amande Bultheel produit aussi en solo depuis plusieurs années des morceaux de musique électronique. Avec deux EP sous l’alias Basic Human, un LP sous le nom Armand Bultheel ou des minis pressages cassette plus confidentiels, elle explore et expérimente la musique dance, l’electronica ou l’ambient, munie de synthétiseurs analogiques et autres curiosités sonores, parfois trouvées, parfois inventées.
3 ans après une série de berceuses adressées à son ordinateur, elle revient donc avec un second LP Natural Idol , comme une ode étrange et mélancolique à la nature et aux êtres qui la font vivre. Résolument plus dansant, ce projet est aussi composé de voix de synthèse, interprétées en concert par la voix transformée d’Amande.
Le projet résonne comme une nouvelle lecture de la musique pour plantes, cette fois dans un périple dansant sous acide guidé par l’énergie solaire de la rythmique 2-steps.
Les paroles imperceptibles se dévoilent légèrement et Almond Butyl invente son propre langage. On ouvre les yeux sur ce qui se meut devant nous, ce qui vole au loin et ce qui grouille sous nos pieds. .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carte Blanche Sororo-Club
Almond Butyl (live) + Melanin (live hybrid) Mila Necchella (dj set)at Espace Julien Marseille
L’événement Carte blanche Sororo-Club Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Le voyage initiatique du tarot de Marseille La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement 29 avril 2026
- Miossec Espace Julien Marseille 6e Arrondissement 30 avril 2026
- Randonnée dans les travioles de Vauban depuis Notre-Dame de la Garde Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Randonnée Notre-Dame de la Garde, Roucas-Blanc, Corniche Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Balade à travers le quartier du Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 1 mai 2026