Carte Blanche Fauville-en-Caux Terres-de-Caux

Carte Blanche Fauville-en-Caux Terres-de-Caux jeudi 4 juin 2026.

Carte Blanche

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Pour clôturer la saison culturelle, La Rotonde aura le plaisir d’accueillir les professeurs du Conservatoire Caux Vallée de Seine pour un concert de reprises de standards connus de tous. En 2024 et en 2025, ils nous ont offert un live de folie avec un répertoire situé dans les années 70 et 80. Ils nous ont fait revivre l’ambiance des plus grands concerts de rock de ces années charnières dans l’histoire des musiques actuelles.

Cette année, laissez-vous embarquer pour un voyage dans le temps !. Le programme n’est pas encore communiqué à l’heure où nous écrivons ces lignes. Nous avons confiance dans leur talent, c’est pourquoi nous leur donnons une carte blanche !

En partenariat avec le Conservatoire Caux Vallée de Seine .

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 74 11

English : Carte Blanche

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Carte Blanche Terres-de-Caux a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme