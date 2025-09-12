Choeur Terres-de-Caux Bennetot Terres-de-Caux

Bennetot 933 Rue Charles de Gaulle Terres-de-Caux Seine-Maritime

Début : 2026-06-05 20:30:00

Le chœur Terres-de-Caux revient cette année pour un concert Hors les murs dans l’église de Bennetot. Au programme figureront des oeuvres de Debussy, Poulenc, Haydn et Rheinberger.

Ce concert sera sous la direction d’Isabelle Panel, et le chœur sera accompagné au clavier par l’organiste et pianiste Vincent Bénard.

Un concert de chant choral pour aborder l’été en beauté ! .

