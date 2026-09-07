Carte pop-up, Bibliothèque municipale, Montreuil-sous-Pérouse

Informations pratiques

Carte pop-up Dimanche 4 octobre, 14h30 Bibliothèque municipale Ille-et-Vilaine

atelier limité à 8 personnes, à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Elaboration d’une carte pop-up sur le thème de la ville

Bibliothèque municipale Pl. de la Mairie, 35500 Montreuil sous Pérouse Montreuil-sous-Pérouse 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 75 17 08 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@montreuilsousperouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299751708 »}]

Biblis en folie 2026

©Janik Mallier