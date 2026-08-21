AGENDA · Anzin
Cartes postales anciennes d’Anzin, médiathèque d’Anzin 59410, Anzin
vendredi 18 septembre 2026 · médiathèque d'Anzin 59410 · Anzin
Informations pratiques
Cartes postales anciennes d’Anzin 18 et 19 septembre médiathèque d’Anzin 59410 Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Retraçons l’histoire de notre ville grâce à une collection d’anciennes cartes postales d’Anzin .
médiathèque d’Anzin 59410 mediatheque Anzin 59410 Anzin 59410 Nord Hauts-de-France 0361321060
Retraçons l’histoire de notre ville grâce à une collection d’anciennes cartes postales d’Anzin .
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