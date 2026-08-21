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Cartes postales anciennes d’Anzin, médiathèque d’Anzin 59410, Anzin

vendredi 18 septembre 2026 · médiathèque d'Anzin 59410 · Anzin

Cartes postales anciennes d’Anzin, médiathèque d’Anzin 59410, Anzin

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
médiathèque d'Anzin 59410
Adresse
mediatheque Anzin 59410
Ville
59410 Anzin
Département
Nord

Cartes postales anciennes d’Anzin 18 et 19 septembre médiathèque d’Anzin 59410 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Retraçons l’histoire de notre ville grâce à une collection d’anciennes cartes postales d’Anzin .

médiathèque d’Anzin 59410 mediatheque Anzin 59410 Anzin 59410 Nord Hauts-de-France 0361321060
Retraçons l’histoire de notre ville grâce à une collection d’anciennes cartes postales d’Anzin .

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