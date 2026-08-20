Les villes nouvelles, médiathèque d’Anzin 59410, Anzin

Informations pratiques

Les villes nouvelles 18 et 19 septembre médiathèque d’Anzin 59410 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Surplombant les plaines de leur grandiose théâtralité, les villes nouvelles nous offrent un regard nouveau sur le patrimoine architectural qui fait la richesse de nos espaces. Ces cités sortent de terre et voyagent dans le ciel, là où montgolfières, dirigeables et autres inventions steampunk les survolent. On se croirait presque dans un roman de Jules Verne ou un film de Miyazaki.

Guillaume Leriche, illustrateur steampunk est né à Roubaix, près de Lille. Il a rapidement pris goût à la richesse culturelle de la région Hauts-de-France où il réside. Ce territoire baigné d’une histoire et d’un folklore abondant l’inspire au quotidien dans son travail. Passionné d’art, de patrimoine et d’architecture, il lui était important de concilier ses centres d’intérêt au cœur de projets qui lui ressemblent. Ceux-ci, réalisés au feutre fin et au crayon pour une durée de travail allant de 20 à 25h minimum, sont un reflet de sa personnalité créative et rêveuse.

médiathèque d’Anzin 59410 mediatheque Anzin 59410 Anzin 59410 Nord Hauts-de-France 0361321060

Surplombant les plaines de leur grandiose théâtralité, les villes nouvelles nous offrent un regard nouveau sur le patrimoine architectural qui fait la richesse de nos espaces. Ces cités sortent de et…

©guillaume Leriche