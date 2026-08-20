Les villes nouvelles, médiathèque d’Anzin 59410, Anzin
vendredi 18 septembre 2026 · médiathèque d'Anzin 59410 · Anzin
Informations pratiques
Les villes nouvelles 18 et 19 septembre médiathèque d’Anzin 59410 Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Surplombant les plaines de leur grandiose théâtralité, les villes nouvelles nous offrent un regard nouveau sur le patrimoine architectural qui fait la richesse de nos espaces. Ces cités sortent de terre et voyagent dans le ciel, là où montgolfières, dirigeables et autres inventions steampunk les survolent. On se croirait presque dans un roman de Jules Verne ou un film de Miyazaki.
Guillaume Leriche, illustrateur steampunk est né à Roubaix, près de Lille. Il a rapidement pris goût à la richesse culturelle de la région Hauts-de-France où il réside. Ce territoire baigné d’une histoire et d’un folklore abondant l’inspire au quotidien dans son travail. Passionné d’art, de patrimoine et d’architecture, il lui était important de concilier ses centres d’intérêt au cœur de projets qui lui ressemblent. Ceux-ci, réalisés au feutre fin et au crayon pour une durée de travail allant de 20 à 25h minimum, sont un reflet de sa personnalité créative et rêveuse.
médiathèque d’Anzin 59410 mediatheque Anzin 59410 Anzin 59410 Nord Hauts-de-France 0361321060
Surplombant les plaines de leur grandiose théâtralité, les villes nouvelles nous offrent un regard nouveau sur le patrimoine architectural qui fait la richesse de nos espaces. Ces cités sortent de et…
©guillaume Leriche
À voir aussi à Anzin (Nord)
- BLANDINE LEHOUT CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU Anzin 17 octobre 2026
- COLDPLAYED CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU Anzin 13 novembre 2026
- LE SEIGNEUR DES ANNEAUX ET LE HOBBIT CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU Anzin 14 novembre 2026
- THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU Anzin 15 novembre 2026
- L’INVITATION CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU Anzin 29 novembre 2026