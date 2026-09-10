Visite guidée » D’un château à l’autre », Anzin 59410, Anzin
samedi 19 septembre 2026 · Anzin 59410 · Anzin
Informations pratiques
Visite guidée » D’un château à l’autre » 19 et 20 septembre Anzin 59410 Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Depuis le parc Mathieu, cette fois direction le parc Dampierre pour y admirer une expo photo et participer à un jeu de piste à l’intérieur et à l’extérieur du château.
Départ parc Mathieu 59410 Anzin
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Depuis le parc Mathieu, cette fois direction le parc Dampierre pour y admirer une expo photo et participer à un jeu de piste à l’intérieur et à l’extérieur du château.
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