Informations pratiques

Visite guidée » D’un château à l’autre » 19 et 20 septembre Anzin 59410 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Depuis le parc Mathieu, cette fois direction le parc Dampierre pour y admirer une expo photo et participer à un jeu de piste à l’intérieur et à l’extérieur du château.

Départ parc Mathieu 59410 Anzin

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Depuis le parc Mathieu, cette fois direction le parc Dampierre pour y admirer une expo photo et participer à un jeu de piste à l’intérieur et à l’extérieur du château.