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AGENDA · Anzin

Visite guidée  » Au temps de la mine « , Anzin 59410, Anzin

samedi 19 septembre 2026 · Anzin 59410 · Anzin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Anzin 59410
Adresse
59410 Anzin
Ville
59410 Anzin
Département
Nord

Visite guidée  » Au temps de la mine  » 19 et 20 septembre Anzin 59410 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Du tram au terril, on retrace l’histoire du charbon en passant par les anciens bureaux de la compagnie des mines, le Coron des 30 avant d’arriver au terril et de la cité construite dessus, la seule en France !
Départ de l’arrêt de tramway  » André Parent ( rue Jean Jaures)

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Du tram au terril, on retrace l’histoire du charbon en passant par les anciens bureaux de la compagnie des mines, le Coron des 30 avant d’arriver au terril et de la cité construite dessus, la seule !…

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