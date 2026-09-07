Informations pratiques

Visite guidée » Au temps de la mine » 19 et 20 septembre Anzin 59410 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Du tram au terril, on retrace l’histoire du charbon en passant par les anciens bureaux de la compagnie des mines, le Coron des 30 avant d’arriver au terril et de la cité construite dessus, la seule en France !

Départ de l’arrêt de tramway » André Parent ( rue Jean Jaures)

Anzin 59410 59410 Anzin Anzin 59410 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0361321060 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0683603106 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-anzin.fr »}]

Du tram au terril, on retrace l’histoire du charbon en passant par les anciens bureaux de la compagnie des mines, le Coron des 30 avant d’arriver au terril et de la cité construite dessus, la seule !…