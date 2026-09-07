Visite guidée » Au temps de la mine « , Anzin 59410, Anzin
samedi 19 septembre 2026 · Anzin 59410 · Anzin
Informations pratiques
Visite guidée » Au temps de la mine » 19 et 20 septembre Anzin 59410 Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Du tram au terril, on retrace l’histoire du charbon en passant par les anciens bureaux de la compagnie des mines, le Coron des 30 avant d’arriver au terril et de la cité construite dessus, la seule en France !
Départ de l’arrêt de tramway » André Parent ( rue Jean Jaures)
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Du tram au terril, on retrace l’histoire du charbon en passant par les anciens bureaux de la compagnie des mines, le Coron des 30 avant d’arriver au terril et de la cité construite dessus, la seule !…
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