Visite guidée » D’une mairie à l’autre », Mairie d’Anzin, Anzin
samedi 19 septembre 2026 · Mairie d'Anzin · Anzin
Informations pratiques
Visite guidée » D’une mairie à l’autre » 19 et 20 septembre Mairie d’Anzin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Du parc Mathieu à l’hôtel de ville, on pourra admirer les façades des bâtiments et analyser les fresques de Jonas dans la salle du conseil.
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Du parc Mathieu à l’hôtel de ville, on pourra admirer les façades des bâtiments et analyser les fresques de Jonas dans la salle du conseil.
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