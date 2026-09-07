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Visite guidée  » D’une mairie à l’autre », Mairie d’Anzin, Anzin

samedi 19 septembre 2026 · Mairie d'Anzin · Anzin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie d'Anzin
Adresse
Place roger salengro 59410
Ville
59410 Anzin
Département
Nord

Visite guidée  » D’une mairie à l’autre » 19 et 20 septembre Mairie d’Anzin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Du parc Mathieu à l’hôtel de ville, on pourra admirer les façades des bâtiments et analyser les fresques de Jonas dans la salle du conseil.

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Du parc Mathieu à l’hôtel de ville, on pourra admirer les façades des bâtiments et analyser les fresques de Jonas dans la salle du conseil.

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