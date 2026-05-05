Cartographier le retour du sauvage, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève

Cartographier le retour du sauvage Samedi 30 mai, 15h30 Maison de Rousseau et de la Littérature

Chf 12.- / 10.- (AVS, chômeur·euse·s) / 0.- (étudiant·e·s) / Pass Chf 20.- (donne accès à tous les évènements du festival EPCA 2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Naturalistes et photographes, Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet parcourent l’Europe et le monde depuis plus de vingt ans à la recherche des écosystèmes sauvages les mieux préservés. Alors que l’on pensait la vie sauvage, malmenée par 9 000 ans de pâturages et de déboisement, en voie d’extinction en Europe, la faune et la flore reprennent spontanément leurs droits sur des territoires délaissés : bisons, ours, aigles, esturgeons et phoques reviennent en nombres croissants. Face à cet étonnant constat, ces deux naturalistes entreprennent une véritable cartographie du retour du sauvage, et des différentes initiatives inspirantes qui l’ont favorisé. On y découvre une possible cohabitation harmonieuse des hommes et du monde vivant.

Intervenant·es

Béatrice Kremer-Cochet, naturaliste, photographe, experte au Conseil scientifique régional du Patrimoine naturel, vice-présidente de Forêts Sauvages.

Gilbert Cochet, naturaliste, attaché au Muséum national d’histoire naturelle, expert au Conseil de l’Europe, président du Conseil scientifique de la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche.

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 310 10 28 http://m-r-l.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/maison-rousseau-et-litterature-G66DXQHTUZ/event/1616118 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-rousseau-litterature/

Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet, à qui l’on doit l’introduction en France du concept de réensauvagement, proposent un panorama illustré des différentes initiatives à travers l’Europe.

DR